Humánmeteo: bágyadtan indul a hét

Hétfőn nem érkezik front hazánk térségébe, szikrázó napsütés melegíti a levegőt, csapadékra sem számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már többfelé eléri az ilyenkor szokásos átlagot, de a reggel még mindig fagyokat tartogat. A tartósan frontmentes idő ellenére jelentkező panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Bágyadtság és vérnyomás-ingadozás

Ilyen légköri helyzetben többeknél jelentkezik fáradtság és bágyadtság - erre elsősorban akkor számíthatunk, ha fokozottan érzékenyek vagyunk a melegfrontra. Napközben kissé csökkenhet a teljesítőképességünk, szétszórtságot, figyelemzavart tapasztalhatunk, illetve enyhébb aluszékonyság is jelentkezhet.

Bágyadtan indul a hét. Fotó: Getty Images

Abban az esetben, ha a keringési rendszer problémáival küzdünk, ingadozhat a vérnyomásunk, de a panaszok nem lesznek annyira intenzívek, mint a hétvégén voltak. Erre főként a déli, délnyugati országrészben és a mélyebb völgyekben élők készülhetnek. Az UV-sugárzás mérsékelt, de az érzékeny bőrűeknek már vigyázniuk kell a délutáni órákban, mert könnyen megpirulhat a bőrük.

Az allergiásokra ismét nehéz időszak vár, a tavaszi növények pollenszórása ugyanis növekedésnek indul. A melegedő időben akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció - most főként a ciprusfélék és a nyárfa virágporának esetében lehet erre számítani. A napos, meleg délutánokon tapasztalhatjuk legerősebben a kellemetlen tüneteket: orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet.