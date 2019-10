Humánmeteo: az erős szél okoz panaszokat

Vasárnap frontmentes időben lesz részünk - írja a Meteo Klinika. A megerősödő, helyenként viharossá fokozódó északi, északnyugati irányú szél az érzékenyeknél intenzív fejfájást, szokatlan stresszt és nyugtalanságot okoz. Amennyiben hasonló tüneteket tapasztalunk, tartózkodjunk szélvédett helyen és próbáljuk meg tudatosan is elkerülni a stresszes helyzeteket. A Duna vonalában és attól keletre változékony marad az idő, ezeken a területeken eső, záporeső kialakulása várható. A változékony időben vérnyomás-ingadozás és keringési problémák is felléphetnek, de intenzív panaszokra most nem kell számítanunk.

Csapadék lesz, és erős szél

Napközben a Dunántúlon többórás napsütésben bízhatunk, ez pedig pozitívan hat a hangulatra, javul a közérzetünk, így kiváló alkalom nyílik a regenerálódásra, feltöltődésre. A hőérzeten az erős légmozgás ront, de amennyiben nem vagyunk érzékenyek a szélre, akkor ajánlott akár hosszabb időt a friss levegőn tölteni. A Tiszántúlon több helyen lehet csapadék.

Az erős légmozgás mellett csapadékra is számítani kell. Fotó: iStock

A pollenszint alacsony marad, és a következő napokon sem növekszik a légköri pollenkoncentráció. A közlekedést az erős szél veszélyezteti, emellett napkeltekor és alkonyatkor, valamint a napos tájakon többfelé zavaró lehet a napsütés. Ezen kívül koncentrálási zavarok is jelentkezhetnek, közlekedjünk a szokásosnál is körültekintőbben!