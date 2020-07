Humánmeteo: árnyékoljuk le az ablakokat

Front nem érkezik, de főleg a szívbetegek és a vérnyomás-panaszokkal élőket viseli meg a folyamatos meleg, ők egész nap kerüljék a megterhelő tevékenységeket - figyelmeztet előrejelzésében a Meteo Klinika. A kánikulában továbbá egyre erősödik afejfájásés a migrén is. Szerencsére az éjszakák hoznak némi felfrissülést, a nagyvárosokban viszont hajnalra is kevésbé hűl le a levegő. Jót tesz az éjszakai szellőztetés, ezzel is csökkenthető a testünket érő hőterhelést, valamit a pihentetőbb alvásban is segít, és a nap folyamán is nehezebben, lassabban melegszik fel a lakótér. Az is segít, ha beárnyékoljuk az ablakokat, valamint napközben csukva tartjuk a nyílászárókat.

Nem lehet eléggé hangoztatni, mennyire fontos a folyadékutánpótlás. Szénsavmentes ásványvizet, hűtött, alig cukrozott gyümölcsteát, limonádét fogyasszunk, akár napi 3 litert is! Ebédre egy tányér hűsítő gyümölcs- vagy zöldségleves is jó megoldás. Tartsuk észben, hogy a forróságban a nehéz fogások a szokásosnál is jobban megterhelik a gyomrot, és rosszullétet is okozhatnak.

A szívproblémákkal és vérnyomás-ingadozással küzdők kíméljük magukat szombaton. Fotó: Getty Images

Az UV-sugárzás értéke a déli órákban eléri az erős, helyenként a nagyon erős fokozatot, magas faktorszámú készítményekkel óvja bőre épségét. A tűző napon akár 15-20 perc alatt is le lehet égni, a vízpartokon pedig megsokszorozódik az UV-sugárzás mértéke a vízfelület visszaverő hatása által. A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű, világos színű fejfedőt, természetes anyagból készült ruhákat.

A közlekedők száraz utakra, alapvetően jó feltételekre készülhetnek, de a melegben sokaknál koncentrálási problémák jelentkezhetnek, a fejfájás is zavaró lehet, elvonja a figyelmet. Vezessünk lassabban, tartsunk nagyobb követési távolságot, valamint iktassunk be rövid pihenőket, ezzel is csökkenthetjük a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Az utastérben pedig semmilyen élőlényt ne hagyjunk őrizetlenül!