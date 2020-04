Humánmeteo: alvászavarok jelentkezhetnek

Szerdán nem érkezik időjárási front térségünkbe, így többnyire pihentető időnk lesz - írja a Meteo Klinika. Ha azonban az átlagosnál érzékenyebben reagálunk a folyamatos melegedésre, akkor migrént, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhatunk, ez pedig ronthatja kissé a komfortérzetünket. Egyre többen tapasztalhatnak alvászavarokat, ennek következtében napközben kialvatlanságot, fáradtságot. Az érintetteknek ajánlott lefekvés előtt kerülni a megerőltető tevékenységeket és a vacsorát se időzítsék túl késői időpontra. A napi teendők elvégzése közben is figyelmetlenség fordulhat elő, ezért időnként mozogjunk egy keveset, engedjünk be friss levegőt, jót tesz az oxigén.

Nehéz nap vár az allergiásokra

Az allergiásoknak rossz hír, hogy tovább növekszik a levegő pollenkoncentrációja. A nyárfa még mindig többeknél okozhat akár intenzív panaszokat is, a szabadban való sportolás, futás pedig fokozhatja a tüneteket. Segíthet, ha gyakrabban mosunk hajat, a szellőztetést pedig a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsük! Orrfolyás, tüsszögés és szemviszketés is jelentkezhet, a panaszok a délutáni órákban felerősödnek.

Sokan rosszabbul alhatnak az éjszaka. Fotó: Getty Images

Az ország több pontján ingerlékenység és enyhébbfejfájásis felléphet azoknál, akik érzékenyek a szélre, illetve az élénk légmozgás kissé csökkentheti az érzett hőmérsékletet is. A napsütés hatására továbbra is jó hangulatban telhet a napunk, a kevésbé szeles tájakon pedig jelentősen javul a komfortérzet is.