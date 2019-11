Humánmeteo: álmatlan éjszakánk lesz

A Meteo Klinika előrejelzése szerint, szombaton sem érkezik front fölénk, de a szélre érzékenyek országszerte erős fejfájást tapasztalhatnak, emellett az elalvás is nehezebb lehet a megszokottnál, a rosszul alvók most még nehezebb éjszaka elé néznek.

Nehéz éjszaka elé nézünk a hétvégén. Fotó: iStock

Segítsünk magunkon

A panaszok mérséklése és a nyugodtalvásérdekében lefekvés előtt szellőztessünk és egy forró fürdő is elősegítheti a pihenést. Még szerencse, hogy a többség vasárnap nem dolgozik, az álmatlanság ugyanis a következő napunkra is rányomhatja a bélyegét, fáradékonyabbak lehetünk, s a munkaképességünk is lecsökkenhet.

A napközben fellépő fáradtság leküzdésében segít, ha elfogyasztunk 2-3 csésze teát, a kávé és más magas koffeintartalmú italok fogyasztása kerülendő. A tartós szélterhelés a gyermekeket is megviselheti, az ő esetükben az egyik leggyakoribb megjelenési forma a figyelem és magatartás problémák jelentkezése.