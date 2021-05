Humánmeteo: alaposan megkínoz a hidegfront kedden

Holnapra nyugat, délnyugat felől egy hidegfront érkezik a Kárpát-medencébe, ami az arra érzékenyek körében általánosan okozhat panaszokat. Változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, és elszórtan csapadékra is készülni kell. A megerősödő szél szintén sokak körében válthat ki panaszokat. A hidegfront gyengíti az immunrendszert: hogy pontosan hol mekkora a fertőzésveszély az országban, az kiderül a Meteo Klinika térképéből.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, a rossz közérzet és a fejfájás, amit a délnyugati tájak kivételével megerősödő szél is fokozhat. Fogyasszunk több folyadékot, lehetőleg tiszta vizet, és kerüljük a magas koffeintartalmú italokat. A front előtt a magasabb hőmérséklet miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyeknél enyhe migrén alakulhat ki, emellettalvászavarokis felléphetnek.

A hidegfront többféle panaszt okozhat. Fotó: Getty Images

Az infarktusveszély nő, a pollenterhelés mérséklődik

Napközben egyre többen a görcsös panaszok is felerősödésére számítsanak, növekszik az infarktusveszély. A szeles időben alacsonyabban alakul a hő- és a komfortérzet, habár nem lesz hideg, de a jól variálható öltözetre most is szükség lehet. A szabadban változékonyság jellemző, akár csapadék is előfordul, ezért esernyő nélkül nem ajánlott elindulni otthonról. A szél csökkenti a hőérzetet, zavarhatja a kinti programokat.

A napsütéses időszakokban a déli órákban főként keleten éri el az UV-sugárzás az erős fokozatot, de a legtöbb helyen, a felhős időben nem kell leégéstől tartani. A pollenterhelés átmenetileg mérséklődött, de a melegebb tájakon fokozódhat a növények pollenszórása. A platán, a tölgy, a fűz és a pázsitfűfélék virágpora van jelen nagyobb mennyiségben a levegőben. A közlekedést erős oldalszél nehezítheti, az utakon pedig ingerlékeny, türelmetlen sofőrökkel találkozhatunk. Helyenként záporoktól válhat nedvessé az útburkolat, néhol zivatar is lehet, ezeken a területeken megnövekszik a féktávolság, ajánlott lassabban és körültekintőbben vezetni!