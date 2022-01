Humánmeteo: alaposan kikészít a markáns hidegfront

Szerdán napközben az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb időt egy erős széllel érkező hidegfront hűti le. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, emellett záporok, estétől hózáporok is előfordulhatnak. A rendkívül mozgalmas időjárás miatt fellépő panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokakat megvisel majd az országba betörő hidegfront. Fotó: Getty Images

Megterhel a hirtelen változás

Frontérzékenységtől függetlenül alapvetően érvényes, hogy a hirtelen változás megterhelő lehet a szervezetünk számára, különösen akkor, ha szív- és érrendszeri betegségekkel, illetve vérnyomáspanaszokkal küzdünk - ilyen esetben nagy eséllyel tapasztalhatunk kellemetlen és egyben erős tüneteket.

Többfokos, többlépcsős lehűlés kezdődik, estétől a kopásos ízületi bántalmakkal élőknél is egyre erősebben jelentkezhetnek a tipikus tünetek. Ezenkívül fokozódik a görcshajlam is, az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is felléphetnek erőteljesebb görcsök - amennyiben az érintettek közé tartozunk, mindenképpen kerüljük a megerőltető tevékenységeket! A szeles időben jelentősen csökken a hő- és a komfortérzet, a légkörben zajló markáns változások hatására légszomjat és rosszullétet tapasztalhatunk.