Humánmeteo: akár 16 fok is lehet kedden

Kedden kissé tovább melegszik az idő, igazi tavaszi hőmérsékletekre van kilátás. Az ország nagy részén 10 és 16 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, de reggel több helyen hideggel, illetve akár erősebb fagyokkal találkozhatunk. A hőingás tovább fokozódik tehát. A várható humánmeteorológiai tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedden tavaszias, napsütéses időre számíthatunk. Fotó: MTI/Varga György

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy aki az átlagosnál érzékenyebben reagál a melegedésre, migrént és koncentrálási problémákat tapasztalhat. A migrénes panaszok a délutáni órákban lehetnek a legerősebbek, egy közelgő front előtt akár intenzívvé is fokozódhatnak. Emellett sokan tapasztalhatnak alvászavarokat, valamint annak következtében napközbeni kialvatlanságot, fáradtságot. A koncentrálási problémák napközben többször megakaszthatnak a mindennapi tevékenységekben, ami sok bosszúságot okozhat.

Reggel magas a megfázásveszély, ezért továbbra is ajánlott a kellően vastag, de réteges, jól variálható öltözék. Délután már kellemes lesz a komfortérzet, érdemes minél több időt kint tölteni a szabadban. Ami az allergiásokat illeti, sajnos növekszik a levegő pollenkoncentrációja. A mogyoró, az éger, a ciprusfélék és most már a nyárfa is többeknél okozhat akár intenzív panaszokat. Segíthet, ha gyakrabban mosunk hajat, a szellőztetést pedig a kora reggeli vagy az esti órákra időzítjük.