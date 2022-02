Hétfőn már nem érvényesül fronthatás, de kissé változékony lesz az idő, a napsütés mellett felhősebb időszakok is előfordulnak. Fagyos lesz a reggel, ám délután már ismét magasabb hőmérsékleteket mérhetünk, mint az ilyenkor megszokott lenne. A hosszú ideje tartó változékonyság sokanál előhozza a tavaszi fáradtságot - írja a meteoklinika.hu.

Jön a meleg és a tavaszi fáradtság. Fotó: Getty Images

A téli időszak végén minden évben jellemző, hogy sokaknál előjön a tavaszi fáradtság. Ez nem is csoda, hiszen a hosszú éjszakák miatt fényszegény, hideg hetek és hónapok állnak mögöttünk, az idén télen ráadásul extrém módon sok volt a frontátvonulás is. A tavaszi fáradtság testileg és mentálisan is megmutatkozik, hétfőn pedig a változékony idő még kissé fokozhatja is a tüneteket.

Vérnyomás-ingadozás és keringési panaszok léphetnek fel, azoknál pedig, akik nem bírják az ilyenkor szokásosnál melegebb időt, azaz rosszabb a szervezetük alkalmazkodóképessége, mégfejfájásis jelentkezhet. Az érzékenyebbek tartós migrénnel küzdhetnek, és a következő napokban is többször előjöhet ez a tünet.

A szabadban nyugaton a szél pár fokkal csökkentheti az érzett hőmérsékletet, a komfortérzetet is rontja kissé. Kis eséllyel zápor is kialakulhat, így jó, ha van nálunk esernyő. A mogyoró, az éger és a tiszafafélék pollenje egyre erősödő tüneteket okozhat az allergiásoknál, délen és a Dunántúlon jelentkezhetnek erősebben a tünetek.