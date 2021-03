Humánmeteo: a szívbetegeket megviseli a szombat

Szombaton hajnalban elhagyja térségünket a front, de még szerte az országban egész nap intenzíven jelentkezhetnek az ehhez köthető panaszok. Átmenetileg viszont javul az idő, kisüt a nap, és a hőmérséklet is a kellemes tartományba emelkedik. A szél azonban okozhat komolyabb tüneteket is! A frontátvonulás okozta változékonyság is terhelést jelent az immunrendszernek a fennálló fertőzésveszélyről a Meteo Klinika térképén tájékozódhatunk!

A szívbetegek pihenjenek sokat szombaton! Fotó: Getty Images

Amennyiben az érzékenyek körébe tartozik, akkorfejfájásléphet fel, illetve álmosabbnak, bágyadtabbnak érezheti magát. A görcsös panaszok is jellemzőek lehetnek, és akár keringési problémák is felléphetnek. A fejfájás sajnos egész nap kitarthat, és arra is számítani kell, hogy várhatóan még a következő napokban sem javul jelentősen a helyzet. A szívbetegeket és az időseket éri a legnagyobb igénybevétel, ők lehetőség szerint próbáljanak minél több időt pihenéssel tölteni! Az étkezés során válasszunk sok zöldségfélét és gyümölcsöt, ezek közül a magasabb víztartalmúakat részesítsük előnyben, a túl zsíros és fűszeres fogások most kerülendők. Növeljük meg a C-vitamin-bevitelt is, emellett pedig tojást és brokkolit, valamint halat is ajánlott a szokásosnál többet enni.

h i r d e t é s

Fokozódik a balesetveszély

Délutánra javul jelentősebben az idő. Egyre többfelé kisüt a nap, a hangulata és a közérzete is jó irányba változik, az erős szél azonban igencsak zavaró lehet. A pollenszint ismét megemelkedik, az éger és a nyárfa virágpora is okozhat panaszokat. A közlekedés során eleinte sokfelé, délután csak néhol találkozhat vizes, nedves útszakaszokkal, amik területén megnövekszik a féktávolság. A változó felhőzet miatt célszerű napszemüveget magával vinnie az esetlegesen vakító napsütés ellen. Az egyeseknél fellépő koncentrációs problémák hatására is kissé növekszik a balesetveszély, javasolt a nagyobb követési távolság használata, illetve vezessünk a megszokottnál lassabban.