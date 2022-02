Humánmeteo: a szél okoz panaszokat

Szerdán gyenge hidegfronti hatás érvényesül, azonban most is erős tünetek léphetnek fel abban az esetben, ha a frontra vagy ha a szélre érzékenyek csoportjába tartozik. Megnövekszik a felhőzet, a front mentén csapadék is előfordul, és mint ahogy már megszokhattuk, a front mögött megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hidegfronthoz kapcsolódóan fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hidegfront és a szélterhelés megviselheti az idegeinket. Fotó: Getty Images

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy bármely részén éljen is az országnak, fejfájásra, görcsös panaszok erősödésére számíthat, illetve vérnyomás-ingadozás is előfordulhat önnél is, ha hajlamos erre. Tartósabb tünetekre akkor készüljön, ha a szélre érzékenyek csoportjába tartozik. Ebben az esetben továbbra is alvásproblémákkal küzdhet, napközben pedig nagyon fáradtnak, feszülnek érezheti magát. Éppen ezért próbáljon lefekvés előtt nyugodt körülményeket teremteni a hálószobában, lefekvés előtt egy-két órával ne végezzen se szellemileg, se fizikailag megerőltető tevékenységet. Napközben a fejfájása is erős lehet, ami most "hullámokban" törhet önre.

Próbálja tudatosan kerülni a stresszt és a megterhelő tevékenységeket, illetve az étrendje is álljon könnyű fogásokból, és tartalmazzon minél több zöldség- és gyümölcsfélét. A tartósan fennálló szélterhelés sokak szervezetét kimeríti, a tavaszi gyengeség, fáradtság egyre gyakoribb. A front mentén a csapadék miatt az esernyőkre is szükség lehet, a csapadék elvonulása után pedig a megerősödő szél rontja a szabadtéri komfortérzetet. A kinti programoknak nem kedveznek a feltételek.

A közlekedés továbbra is veszélyes lesz, akinek nem muszáj, az ne keljen útra, illetve az eső miatt számoljon hosszabb menetidővel. Az erős, viharos széllökések hatására csökken a menetstabilitás, faágak törhetnek le, illetve ideges, ingerlékeny és figyelmetlen sofőrök is ronthatják a feltételeket.