Humánmeteo: a szél okoz panaszokat

Vasárnapra virradóra északnyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik, ami a nap folyamán kelet felé halad. Amennyiben a hidegfrontra érzékenyek körébe tartozunk, akkor enyhébb fejfájást, izom- és hasi görcsöket tapasztalhatunk, a tünetek számottevő mérséklődésére pedig este sem számíthatunk - olvasható a MeteoKlinika humánmeteorológiai előrejelzésében. Mint írják, országosan várható, hogy a szélre érzékenyeknek is nehezebb napjuk lesz. Ha érintettek vagyunk, akkor ebben az esetben is fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, illetve a gyerekek nyűgösebbekké, kezelhetetlenebbekké válhatnak.

Az eső ízületi panaszokat okozhat

A helyenkénti csapadék hatására az ízületi panaszok is felerősödhetnek most még napközben is, az előző napokhoz képest a felhősebb időben kellemetlenebb napban lesz részünk. Délután azonban javul a helyzet. A hirtelen időjárás-változás kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat. A szabadban ingadozó lesz a hőérzet és a komfortérzet. A pollenterhelés átmenetileg csökken, de az allergiások arra készülhetnek, hogy a hét többi napján egyre erősödni fognak a tüneteik.

A gyerekeket is megviselheti a holnapi idő. Fotó: Getty Images

Itt számíthatunk záporokra

Vasárnap hajnalban nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt eső, zápor is várható a Dunántúl nyugati és déli részein - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az Alpokalján, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szombatról vasárnapra virradó éjjel az Alföldön, hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet nagyobb területen derült az ég. Az északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik, de zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben 1, 2 fok is lehet.

A vastagabb felhőzet kelet felé vonul, mögötte a keleti határvidék kivételével erőteljes gomolyfelhő-képződésre, napos időre számíthatunk. Záporos csapadék, zivatar nagyobb számban főként az ország északkeleti harmadán fordulhat elő. Az északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon erős, délelőtt néhol viharos közeli lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak szélrohamok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de az északi völgyekben akár 1, 2 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű, az északkeleti határnál maradhat hűvösebb az idő.