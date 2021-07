Humánmeteo: a migréneseknek nehéz lesz a vasárnap

Vasárnap nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, kellemes nyaralóidőben lesz részünk. A reggel még sokfelé hűvösen indul, de gyorsan melegszik a levegő, és ismét lesznek 30 fok feletti maximumhőmérsékletek. Néhol kialakulnak zivatarok, de az ország nagy részén nem ez lesz a jellemző. Az összetett légköri helyzethez köthető panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett arra is számítsunk, hogy reggel még jelentkezhetnek egyéb panaszok is, ugyanis helyenként erősebben lehűl a levegő, mely ronthat az ízületi bántalmakkal élők komfortérzetén. Ebben az időszakban öltözködjünk rétegesen, délután viszont már nyáriasan meleg lesz, így nem lesz szükség a pulóverre. A gyors melegedés azonban szintén megviselheti a keringési rendszerünket: a viszonylag nagy hőingás vérnyomás-ingadozást okozhat. A Kisalföldön helyenként megélénkül a szél, ez enyhébb fejfájást válthat ki az érzékenyebbek körében, valamint kissé ingerlékenyebbekké is válhatunk. A migrénesek tünetei erősödhetnek legjobban, az ő helyzetük a következő napokban tovább fog romlani.

A migréneseknek nehéz lesz a vasárnap. Fotó: Getty Images

Így kerülhetjük el a napszúrást

A szabadtéri tevékenységnek, a strandolásnak kedveznek a feltételek, magas a hőérzet. A legmelegebb órákat ajánlott árnyékos, hűvös helyen tölteni. Az UV-sugárzás értéke a déli órákban eléri a nagyon erős fokozatot, így fontos, hogy magas faktorszámú készítményekkel óvjuk bőrünk épségét. A tűző napon akár 15-20 perc alatt is komolyan leéghetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis a vízfelület visszaverő hatása által. A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű, világos színű fejfedőt, és a ruházatunk is természetes anyagból készüljön!

Az allergiások erre figyeljenek

A fűfélék pollenje újra egyre magasabb koncentrációban van jelen a levegőben, a napos, száraz időben ráadásul még több virágport bocsátanak ki a növények. Az allergiásoknak nem kedvez ez a helyzet, ezért, ha érintettek vagyunk, akkor nem tanácsos a délutáni órákban a szabad levegőn tartózkodnunk, és a tejtermékek fogyasztását is igyekezzünk kerülni.

A közlekedésben néhol vizes útszakaszok miatt növekszik a féktáv, de általában veszélyes időjárási jelenségre nem kell készülni, viszont (különösen napfelkeltekor és alkonyatkor) a napsütés zavaró lehet. Emellett ingerlékeny, türelmetlen sofőrök is fokozhatják a balesetveszélyt, vezessünk tehát fokozott figyelemmel, és tartsunk nagyobb követési távolságot!