Humánmeteo: visszatér a rekkenő hőség

Az elmúlt napok enyhébb időjárása után hirtelen robban be a hőség. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az újabb kánikula nagy terhelést jelent a szervezetünk számára. Sokan tapasztalhatnak migrént és vérnyomáspanaszokat, a nagy melegben országszerte szinte mindenki tapasztalhat majd kellemetlen tüneteket. A szívbetegek a legveszélyeztetettebbek, de a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás kockázata a tűző napon tartózkodás alatt mindenkit fenyeget. Emellett a melegedés miatt visszatérnek az alvászavarok is.

A legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjunk hűvös, zárt helyen, a tűző napsütést pedig mindenképpen kerüljük. Az izzadás során elvesztett sok folyadék pótlásáról ásványvízzel, gyümölcsteával, gyümölcslevesekkel és lédús zöldségekkel, gyümölcsökkel érdemes gondoskodni. A folyadékigény testtömegtől függően akár 3-4 liter is lehet naponta, amennyiben pedig fizikai munkát végzünk, akkor akár ennél is több.

Visszatér a nyári hőség, a nagy meleg sokak számára megterhelő helyzetet teremt. Fotó: Getty Images

A szabadtéri tevékenységnek, a strandolásnak kedveznek a feltételek, de tűző napsütést ajánlott kerülni. Kisgyereket, kisbabát semmiképpen se vigyünk a napra a déli órákban, nagyon hamar rosszul lehetnek, rendkívül veszélyes számukra a forróság. A nagyon erős UV-sugárzás ráadásul akár 15-20 perc alatt is károsíthatja a bőrt, ezért védekezzünk legalább 40-es faktorszámú fényvédőszerrel. A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű kalapot, a gyerekekre pedig szintén tanácsos világos színű sapkát adni.

Ami az autós közlekedés illeti, nemcsak a napsütés lehet zavaró, hanem a nagy melegben koncentrálási problémák, valamint a fáradtság miatt ingerültség is felléphet. A balesetveszély tehát emiatt is növekszik. Szánjunk hosszabb időt az utazásra, és inkább iktassunk be több pihenőt menet közben. A napon hagyott járművek rendkívül felforrósodhatnak parkolás közben, ezért sem gyereket, sem állatot ne hagyjunk bent rövid időre sem.