A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint kedden és a következő napokban is a kezdődő tavasznak tudható majd be a legtöbb panasz. Kedden a fagyos reggelt követően gyorsan fog melegedni az idő, helyenként ismét 10 fok közeli délutáni hőmérsékleteket mérhetünk. Noha frontmentes lesz az idő, reggel erős fagy is lehet, délelőtt viszont a napsütésnek köszönhetően gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet. Az intenzív melegedés komoly panaszokat a fokozottan érzékenyeknél: egyebek mellett fejfájást, migrént.

Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrációs problémák is ronthatják a munkavégző-képességet: várhatóan nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség a napi feladatok megoldásához. A napsütés azonban pozitívan hat a teljesítőképességre, ellensúlyozhatja a panaszokat.

Kedden többfelé nagy lesz a napi hőingás, a szívbetegekre és a vérnyomás problémákkal küzdőkre nehéz nap vár. Amennyiben valaki az említett csoportba tartozik, érdemes fokozottan kímélnie magát, és minden lehetőséget megragadnia a pihenésre. A fizikai megterhelést is kerülni kell. A kopásos eredetű ízületi bántalmakkal küzdők szintén arra számíthatnak, hogy panaszaik erősödni fognak.

Ideálisak lesznek a körülmények a szabadtéri programokhoz

Mivel a kedd reggel hűvös lesz, könnyű lesz megfázni. Nap közben viszont kifejezetten tavaszias hőmérsékletekre van kilátás, éppen ezért a réteges öltözködés ajánlott. Jól variálható ruhadarabokat válasszunk: reggel elengedhetetlen a sál és a sapka.

