Humánmeteo: újabb front nélkül is fájdalmak gyötörhetnek

Hétfőn nem jön front, de gyenge hidegfront és ezzel egyidejűleg melegfront jellegű hatás érvényesül a légköri változásokhoz köthetően. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint habár kifejezetten nem érvényesül fronthatás, nem lesz pihentető a hétkezdet.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! A frontok miatti átmeneti javulás után ismét sokfelé romlani fog a levegőminőség. Miközben a rossz levegő már a beltérben is megjelenik. Erre mindenkinek figyelnie kell! Különösen asztmások, frontérzékenyek! Pontosan elmagyarázza a meteogyógyász! (X)

Az erős lökésekkel kísért szél okozhat kellemetlenségeket, és északkelten a hidegebb idő is megterhelő lehet. Pihenésről szó sincs, továbbra is intenzív hatások érvényesülnek. Görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök is megjelenhetnek a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében, de az erős lökésekkel kísért szél másoknál is hasonló tüneteket válthat ki.

Sokaknál jelentkezhet fejfájás és görcsös fájdalmak. Fotó: Getty Images

Sok folyadék, lehetőleg ásványvíz fogyasztásával javasolt, de a levesek és teák ugyanúgy segítenek a folyadék-utánpótlásban. Emellett a megszokottnál ingerlékenyebb, türelmetlenebb is lehet. A migrénesek állapota szintén romolhat, náluk emellett koncentrálásbeli problémák is megfigyelhetőek lehetnek. Egész nap ízületi fájdalmak jelentkezhetnek, ezeket kímélő tornával mérsékeld. A kopásos ízületi panaszok reggel lehetnek a legerősebbek, de napközben többször is előjöhetnek. Emellett ingadozhat a vérnyomás, illetve a keringési panaszok is csak lassan kezdenek mérséklődni - a gyorsan változó légköri helyzet nagy terhelést rótt a szervezetünkre. Érdemes minél több időt pihenéssel tölteni, és kerülni a nagyobb fizikai megerőltetéseket.

Kissé változékony idő lesz, helyenként átmenetileg az esernyőkre is szükség lehet. A légmozgás több fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet, rontja a komfortérzetet.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!