Humánmeteo: továbbra is veszélyt jelent a kánikula

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik még ezt, a fronttal kissé mérsékelt hőterhelést is, ráadásul most ismét növekszik a napi hőingás. Ha gyakran ingadozik a vérnyomása, vagy egyértelmű ok nélkül fáj a feje, ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)