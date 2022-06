Humánmeteo: tovább melegszik az idő

Hétfőn újra megterhelőbb időre számíthatunk, fokozódik a szervezetünket érő igénybevétel. A melegben egyre erősebb lehet a fejfájás és a migrén is. Szerencsére az éjszakák hoznak némi felfrissülést, a nagyvárosokban viszont hajnalra is kevésbé hűl a levegő. Este a nyugati tájakat már hidegfront közelíti meg. A tetőző melegben jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A szívbetegeket viselheti meg legjobban a meleg

Főleg a szívbetegeket és a vérnyomás-panaszokkal élőket viseli meg az elmúlt napokban párás idő, majd folyamatos meleg, ők egész nap kerüljék a megterhelő tevékenységeket.

Megterheli a szervezetünket a melegedés. Fotó: Getty Images

Nem lehet eléggé hangoztatni, mennyire fontos a folyadék-utánpótlás. Szénsavmentes ásványvizet, hűtött, alig cukrozott gyümölcsteát, limonádét is fogyaszthatunk, akár napi 3 litert! Ebédre egy tányér hűsítő gyümölcs- vagy zöldségleves is jó megoldás, a forróságban a nehéz fogások a szokásosnál is jobban megterhelik a gyomrot, és rosszullétet is okozhatnak.

Az öltözködés során olyan ruhadarabokat célszerű választani, amikbe nem fülled be a bőr, és könnyen tud szellőzni. A legjobb a pamut vagy a len, így a hőérzet is kellemesebb lehet. A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű, világos színű fejfedőt, a ruházata is természetes anyagból készüljön.