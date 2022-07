Pénteken még frontmentes marad az idő, de egy közelgő hidegfront előtt ismét nagyon meleg légtömeg érkezik térségünkbe, tetőzik a kánikula. Délen, délkeleten 36, 37 fokot mérhetünk, és a szél sem hűsít majd. Kellemesebb idő csak északnyugaton lehet, de a 30 fokot ott is elérheti a hőmérséklet. A hőhullám ismét nagyon meleggel zárul tehát. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint tetőzik a hőség, az extrém hosszú hőhullám, majd az ezt követő markáns változás pedig rendkívül sok panaszt okozhat!

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik még ezt, a fronttal kissé mérsékelt hőterhelést is, ráadásul most ismét növekszik a napi hőingás. Ha gyakran ingadozik a vérnyomása, vagy egyértelmű ok nélkül fáj a feje, ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Maga a forróság is okozhat az arra érzékenyeknek fejfájást és vérnyomáspanaszokat, az országos hőségben pedig szinte mindenki tapasztalhat majd kellemetlen tüneteket. A szívbetegek a legveszélyeztetettebbek, de a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás kockázata mindenkit fenyeget. A közelgő markáns változás még erősebb terhelést jelent majd az eddigi igénybevételre halmozva.

Fejfájás és keringési zavarok léphetnek fel

Ilyenkor nagyon gyakori a vérnyomás-ingadozás és keringési problémák, emellett nem ritka a migrénes fejfájás sem. A tünetek sokszor estére sem mérséklődnek számottevően, ezzel együtt pedig a pihenésre szánt órákat is rendkívül megkeserítik. Másnap pedig a kialvatlanság és a fáradtság hátráltatja a mindennapi tevékenységünket - fontos tehát, hogy tartósan megszabaduljunk ezektől a veszélyeket is rejtő kellemetlenségektől. Estétől nyugaton a növekvő fülledtség hatására légzési nehézségek is jelentkezhetnek, a zivatarok területén pedig romolhat az asztmások állapota. Ekkor már a görcsös panaszok erősödhetnek fel, hidegfronti hatás kezdődik, ami a következő napok humánmeteorológiai helyzetét is meghatározza majd.

Az enyhülés előtt még tovább melegszik az idő. Fotó: Getty Images

A déli órákban tartózkodjunk hűvös helyen, a lakást is sötétítsük be, mert nagyon gyorsan átmelegedhet. Fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye, ezért a forróságban kerüljük a nehéz fizikai munkát és a sportolást. Lehetőség szerint minél korábban végezzük el a bevásárlást, a kerti munkákat, a legmelegebb órákat inkább pihenéssel töltsük. 11 és 16 óra között az UV-sugárzás nagyon erős lesz, meghaladja 7-es értéket, akár pár perc alatt is súlyosan leéghetünk. Használjunk magas faktorszámú fényvédő szereket és naponta többször is kenjük újra magunkat.

A pollenterhelés eléri a heti maximumát, a csalánfélék és a pázsitfűfélék mellett már a parlagfű is okozhat tüneteket az érzékenyebbek körében. Különösen a délutáni órákban lesz ez jellemző, ezért allergiásként a szabadtéri munkát, sétát, sportot inkább a kora reggeli órákra időzítsük.