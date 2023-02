Humánmeteo: fáradtság és migrén gyötörhet bennünket

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a tavaszias idő okozza az egyre erősebb és gyakori panaszokat. Szerdán nem érkezik front, reggel lesznek ködös és napos területek is. A magasban lévő egyre melegedő levegő és a napközbeni tavaszias idő a fokozottan érzékenyeknél melegfront jellegű hatásokat válthat ki. A hajnali ködfoltok helyenként csak nehezen szűnnek meg, és rétegfelhőzet is lehet belőlük, de délután a fátyolfelhők mellett szinte mindenhol napsütéses időre számíthatunk.

A köd és a nagy napi hőingás sokak napját megnehezítheti

A nyirkos időben a kopásos ízületi panaszokkal élők intenzívebb végtagfájdalmakat is tapasztalhatnak. Ilyenkor egy kímélő reggeli torna átmenetileg enyhíthet a panaszokon, de a tünetek napról napra kiújulhatnak. Emellett a reumásokra is nehezebb időszak vár, illetve az egyéb gyulladásos panaszok is felerősödhetnek.

Felerősödhetnek a migrénes tünetek. Fotó: Getty Images

Aki fokozottan érzékeny a melegedésre, annál enyhébb vérnyomás-ingadozás is felléphet - erre főleg a délelőtti órákban lehet számítani. Emellett fáradékonyabbak lehetünk a szokásosnál és koncentrációs problémáink is lehetnek. Fokozódik a migrénhajlam, a migrénes tünetek a következő napokban szintén tartóssá válhatnak.

Mi segíthet?

Töltsünk minél több időt a szabad levegőn. Reggel kissé hűvös lesz, köd is előfordulhat, ami csökkenti a hő- és komfortérzetet. A napsütés hatására viszont feltöltődhetünk energiával.

