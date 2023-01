Humánmeteo: szokatlan idő terheli meg a szervezetet

Pénteken gyenge melegfront jellegű hatás érvényesül, erőteljesebben a délelőtti óráktól. Ingadozhat a vérnyomás, növekszik a balesetveszély. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint halmozott terhelés jelentkezik már hetek óta, ez még az egészséges szervezetet is kimerítheti.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Az időjárás-érzékenyek a tartósan nagy terhelést különösen erősen élik meg. Ha ön is alvásproblémákkal küzd, fáradékony, dekoncentrált vagy nyűgös, ingerlékeny, ön is érintett lehet! Brutális hőanomália alakult ki, pont a tél leghidegebb időszakában. Rosszabb ez, mint gondolnánk - mondja a meteogyógyász. (x)

Fokozódhatnak a gyulladásos panaszok

A szél most csak kevés helyen erősödik meg, de sokfelé élénk lesz, és az összetett légköri helyzet ismét tüneteket válthat ki. Napközben, azon belül is a reggeli óráktól kezdődően zajlik egy magassági melegedés, ezért fronthoz köthető humánmeteorológiai tüneteket tapasztalhatnak az arra érzékenyek, például fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Fáradékonyabb, tompább lehet, csökken a koncentrálóképesség. A puffadás is jellemző lehet, emellett enyhe fokú fejfájást is tapasztalhatunk. Sokaknál a migrén erősödhet fel, ez is jellemzően dél körüli, majd az esti órákban - azaz akár az alvás minősége is romolhat, nem kizárt, hogy lefekvés után egy ideig álmatlanul fog forgolódni.

A melegfrontra érzékenyek tünetei nem szűnnek meg. Fotó: Getty Images

A keringési panaszok nem mérséklődnek számottevően, de a csütörtökhöz képest enyhébb fokban jelentkezhetnek. A frontjellegű hatás nem szűnik meg pár órán belül, hanem egész nap ronthatja a komfortérzetet.

