Humánmeteo: szívpanaszokat okozhat a hidegfront

Szerdán a keleti országrészben még kitart a meleg, a Tiszántúlon például 30 fok várható, és csapadéknak is kicsi az esélye. Máshol viszont nagyobb változást hoz a hidegfront, a hőmérséklet csökkenése mellett záporok, zivatarok kialakulása is várható. A megterhelő időszak több napig fog tartani! A frontos időben fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A magas páratartalom, a fülledtség megterhelő, különösen az idősek, szívbetegek és légzőszervi megbetegedésekben szenvedők számára. Fotó: Getty Images

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a fronthoz köthető drasztikus változás már akkor is nagy igénybevételt jelent, ha alapvetően egészséges szervezettel rendelkezik. A magas páratartalom, a fülledtség megterhelő, különösen az idősek, szívbetegek és légzőszervi megbetegedésekben szenvedők panaszai fokozódhatnak.

A zivatarok idején az asztmások állapota romlik, amennyiben ön is az érintett csoportba tartozik, akkor vihar idején tartózkodjon zárt helyen. A front előtt keleten továbbra is fennáll a napszúrás veszélye is, nagyon fontos, hogy mindig legyen önnél elegendő mennyiségű folyadék, a tűző napot pedig kerülje el, mert akár életveszélyes is lehet a szabadban tartózkodás!

A vérnyomás-ingadozás, keringési problémák mellett erős fejfájás, izom- és hasi görcsök léphetnek fel, növekszik az infarktusveszély is. Mindenkinek ajánlott a sok pihenés és a nyugalom, a kimerült szervezetet érő hatások intenzívebben jelentkeznek.

A pollenterhelés közepes, záporok után fél órával átmenetileg szinte minimálisra csökken, az allergiásoknak érdemes ezeket az időszakokat kihasználni szabadtéri tevékenységeik elvégzésére. Azonban közvetlenül a nagy csapadékot követően még akár nagyon erős tünetek is felléphetnek.