Humánmeteo: szeles lesz a vasárnap, meg is szenvedjük

Vasárnap nem érkezik front. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hőterhelés helyett a szeles, változékony idő okoz panaszokat. Az élénk, erős szél időnként frissítően hathat, de ha fokozottan érzékenyek vagyunk, akkor erősebb fejfájást, nyugtalanságot tapasztalhatunk, a gyerekek is szétszórtabbak, figyelmetlenek lehetnek.

Mindez a zivatarok által érintett tájakon is gyakori lehet, főként a vihar érkezése előtt válhatunk feszültté, ingerlékennyé. A zivatarok idején az asztmások állapota is romolhat, ők próbálják zárt térben átvészelni a mozgalmasabb órákat és erre az időre pihenjenek le.

A szívbetegek legyen óvatosak!

Számítsunk arra, hogy amennyiben szívbetegséggel, illetve vérnyomásproblémákkal küzdünk, akkor a kialakuló légköri helyzet okozhat kellemetlen perceket. Nem várható hőség, azonban a fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, különösen a déli órákban, a megerőltető tevékenységeket is inkább halasszák későbbre.

Vasárnap nagyon szeles idő lesz. Fotó: Getty Images

A szabadtéri tevékenységeket is zavarhatja a szél. Nem lesz ugyan hideg, de a változékony, időnként felhősebb időben ingadozhat az érzett hőmérséklet is. A napsütés javíthatja a hangulatot, északkeleten azonban néhol még szükség lehet az esernyőkre.

Az allergiások tünetei csak kissé erősödhetnek, ez főként a pázsitfűfélékre érzékenyeket érinti. Az allergiások mossák gyakran a függönyöket, illetve próbálják elkerülni parkos, erdős részeket. A tejtermékek fogyasztása sem javasolt ebben az időszakban.