Humánmeteo: sokunkat megviselhet a nagy hőingás

Csütörtökön már nem érkezik újabb front, a felfrissülést hozó hidegfront mögötti időjárási helyzet alakítja a közérzetünket. A változó felhőzet mellett többórás napsütésre kell készülni, de ehhez már nem társul elviselhetetlen hőség, nagy lesz viszont a hőingás. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hőterhelés megszűnik, de a front mögött sem lesz panaszmentes za élettani helyzet.

Sokakat gyötörhet fejfájás

Leginkább a vérnyomás tekintetében tapasztalhatóak kiugrások ebben a humánmeteorológiai helyzetben, emellett pedig a fejfájás szinte a nap bármely szakában előfordulhat. Sajnos ez utóbbi tünet igencsak kellemetlen lehet, és az egész napot elronthatja, legyen szó akár munkáról, akár a mindennapi tevékenységekről vagy nyaralásról. A fejfájásos tünetek a szeles vidékeken léphetnek fel fokozottabban. A szívbetegek és az idősek most is a veszélyeztetett csoportba tartoznak, a nagy napi hőingás megterhelő lehet a keringési rendszer zavaraival élőknek. A reggeli órákban a mélyebb vülgyekben erősebben lehűlhet a levegő, ott átmenetileg kopásos eredetű ízületi bántalmakat is tapasztalhatnak az arra hajlamosak.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a hirtelen változásokat! Ha gyakori rosszulléteket, ingadozó vérnyomást tapasztal, vagy gyakran fáj a feje, Ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

A hűvös reggeli órák után melegszik a levegő, ezért jól variálható öltözetre van szükség. A Dunántúlon az esernyőkre is szükség lehet, de alapvetően kedvezőek a feltételek a kinti programokra. A szél pár fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet.

Sokaknál jelentkezhet fejfájás a nap során. Fotó: Getty Images

A napos tájakon a déli órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, nagyon fontos a megfelelő bőrvédelem! 40-50-es faktorszámú naptej használata javasolt, a gyerekek esetében pedig gyakrabban ismételjük meg a krémezést, hiszen az ő bőrük még érzékenyebb.

A közlekedés során alapvetően kedvező feltételekkel találkozhatunk, de az erős oldalszél hatására a könnyebb járművek menetstabilitása csökkenhet. A napsütés is zavaró lehet időnként, vigyünk magunkkal napszemüveget, néhol pedig záporoktól nedves útszakaszokkal is találkozhatunk.