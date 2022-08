Humánmeteo: sokat ingadozhat a vérnyomás

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint habár most nincs front, mégis olyanok a körülmények, mintha fronthatás alatt állnánk. Kedden a napsütés mellett időnként erősen felhős lesz az ég, a magasban zajló változások miatt pedig a frontmentes idő ellenére is jelentkezhetnek akár erősebb tünetek is. Az erősen változékony időben kettősfronti jellegű hatások érvényesülnek, legintenzívebben a dunántúli, illetve a keleti területeken. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamint alvászavarok is jelentkezhetnek. A középső országrészben inkább a migrénes, máshol a görcsös fejfájás lehet gyakoribb.

Az időjárás-érzékenyek nehezen viselik az extrém hatásokat, de most, a kimerítő időszakot követően még a mérsékelt terhelésre is fokozottabban reagálnak! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából!

Érdemes most kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, a szabadidőt pedig pihenéssel tölteni. A szív-érrendszeri betegséggel élők számára is nehéz ez az időszak: vérnyomás-ingadozás, szédülés, rosszullét és nehézlégzés egyaránt gyakori lehet a körükben.

Kedden az időjárási körülmények vérnyomás-ingadozáshoz vezethetnek az arra érzékenyek körében. Fotó: Getty Images

A párás, csapadékos tájakon és időszakokban felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Helyenként a fülledtség is rontja a komfortérzetet, a légzési nehézségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a szabadban tölteni. Zivatarok idején az asztmások állapota romolhat, ezért fontos, hogy a vihar elvonulásáig tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás időben és térben is ingadozik a felhőzet függvényében. A déli órákban azonban lehetőség szerint ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon.