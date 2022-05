Humánmeteo: sokakat kikészít a hétfői fülledt idő

Hétfőn fülledt, párás levegő lesz, a gyakran erősen felhős időben többfelé számítani lehet zápor vagy zivatar kialakulására. A fülledtséghez, páradús időhöz kapcsolódóan jelentkező panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájás és türelmetlenség

A fülledt levegő negatív hatásait akkor is megérezhetjük, ha egyébként jól viseljük a tavaszias időt. A keringési rendszer panaszaival élőknek nagyon megterhelő lehet ez a helyzet, különösen a szívbetegeknek! Rajtuk kívül is sokan szenvednek panaszoktól: a fejfájás, a kialvatlanság szinte mindennapos, a kisgyerekek nyűgösek, a türelmetlenség, ingerlékenység is általánossá válik. A záporok, zivatarok területén a fülledtség kellemetlen perceket okozhat a légzőszervi megbetegedéssel élőknek is, a viharok idején pedig az asztmások állapota is romlik.

A szívbetegeket különösen megviselheti a hétfői idő. Fotó: Getty Images

Ugyan nem várható hőség, de a magas páratartalom hatására több fokkal melegebbnek érezhetjük a levegőt, mint amilyen az valójában. A fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, különösen a legmelegebb déli órákban, a megerőltető tevékenységeket is inkább halasszák későbbre.

Jó hír viszont, hogy a levegő pollentartalma a zivataros területeken - ha ugyan csak átmenetileg is, de - jelentősen csökken. A csapadékot követő fél, egy órában a legalacsonyabb a pollenkoncentráció. Egyébként a ciprusfélék, a nyír okozhat intenzívebb tüneteket.