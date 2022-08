Humánmeteo: sok panaszt okoz a fülledtség

Hétfőn nem érkezik front, de továbbra sem lesz kedvező a humánmeteorológiai helyzet, és reggeltől újfent fokozódik a szervezetét érő terhelés. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint sok lehet a tünet, különösen a fülledt időszakokban!

Hétfőn nem érkezik front. A fülledtség idején nehézlégzés, rosszullét jelentkezhet, többen fejfájást tapasztalhatnak. Gyakoriak lehetnek a keringési panaszok az arra hajlamosaknál vérnyomás-ingadozás léphet fel. Az érzett hőmérséklet is ingadozik.

Főként a fülledtség és a nyári idő okozhat panaszokat, különösen abban az esetben, ha keringési problémákkal küszködik. Ebben az esetben a délutáni órákban vérnyomás-ingadozást, rosszullétet és légszomjat is tapasztalhat, és a tünetekre még este is számítani kell. A zivatarok idején az asztmások állapotában átmeneti romlás állhat be - ebben az esetben próbáljon zárt térbe húzódni a vihar elvonultáig.

Főként a fülledtség és a nyári idő okozhat panaszokat. Fotó: Getty Images

Az idősek és a szívbetegek a leginkább veszélyeztetettek: ebben az esetben a diszkomfort érzet mellett nehézlégzés is felléphet, ezen kívül ok nélküli idegi feszültséget és fejfájást is tapasztalhat. Ha érintett, akkor ajánlott kerülni a megerőltető fizikai munkát, a pihenés javíthat az állapotán.

Az UV-sugárzás időben és térben is ingadozik a felhőzet függvényében. A déli órákban lehetőleg ne tartózkodjon huzamosabb ideig a tűző napon. Különösen figyeljen a gyerekekre, ők hajlamosak megfeledkezni minderről, nagyon könnyen leéghet a bőrük! Magas, legalább 40-es faktorszámú fényvédő krémek használata javasolt, fürdőzés esetén lehetőleg vízálló változatban.