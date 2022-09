Humánmeteo: rosszkedv és görcshatás pénteken

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a következő napokban tartósan alacsony lehet a komfortérzet és romlik az élettani helyzet, így akár a kevésbé frontérzékenyeknél is jelentkezhetnek intenzív tünetek is.

Az időjárás-érzékenyeket nagy terhelés éri, a frontátvonulás hatására többek állapota romolhat. Ha görcsös panaszokat tapasztal, ingadozik a vérnyomása, vagy napok óta fáj a feje, ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Pénteken egy átvonuló hidegfront, illetve a mögötte kialakuló humánmeteorológiai(R) helyzet okozhat panaszokat, ezen kívül pedig a szél is kellemetlen tüneteket válthat ki. Az arra érzékenyeknél görcsös eredetű fejfájás, izom- és hasi görcsök jelentkezhetnek. A görcsös fejfájás ellen a halánték körkörös masszírozása átmenetileg használhat, de komolyabb esetekben a kezeletlen frontérzékenyek tünetei várhatóan egész nap kitartanak. Ezen kívül a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők panaszai is felerősödhetnek, különösen a csapadékos területeken és időszakokban.

Átmeneti rosszkedv és görcsök léphetnek fel a hidegfronti hatás miatt. Fotó: Getty IMages

A változékony idő átmeneti rosszkedvet okozhat, de a frissebb idő többekre jótékony hatással bír. A fronthatás mellett az élénk, olykor erős szél is kellemetlen tüneteket válthat ki. Hatására ingerlékenység, nyugtalanság léphet fel, ok nélküli feszültséget tapasztalhat, és a gyerekek is izgágábbá, nehezen kezelhetőbbé válhatnak.

A változó napsütés miatt ingadozhat a hőérzete, illetve ez a hangulatára is hatással lehet. Napközben alapvetően kedveznek a feltételek a kinti programoknak, de a szél pár fokkal csökkentheti az érzett hőmérsékletet. Főleg reggel és némi szünet után késő délutántól lehet szükség az esernyőkre.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!