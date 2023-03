Humánmeteo: rendkívül megterhelő napok jönnek

Kedden az előző napokhoz hasonlóan újabb fronthatás terheli a szervezetet – most melegfronti tünetek léphetnek fel az arra érzékenyeknél. A tartós igénybevétel több tünetet is okozhat, ez pedig jelentősen rontja a komfortérzetet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint nagyon megterhelő napok jönnek a gyakori fronthatások miatt.

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: A tavasz valóban az erős változékonyságról szól, és egyébként is kritikus évszak a frontérzékenyeknek. Most viszont egészen különleges frontsorozat alakult ki, változó fronttípusokkal: 3 nap alatt 4 fronthatást kell elszenvednünk. Hogy pontosan mit, elmondja a meteogyógyász. (x)

Nehéz napra készüljünk

A melegfrontra érzékenyeknek már a hajnali óráktól nehezebb napjuk lehet. A magasabb légrétegekben több fokos melegedés zajlik, de a csapadékosabb és felhősebb idő miatt ez a talaj közelében nem érvényesül ilyen mértékben. A szél zavaró lehet, és a következő napokban ezzel összefüggésben is tartós tünetekre számíthatnak az érzékenyek.

A migrén akár az egész napunkat elronthatja. Fotó: Getty Images

Migrén és reumás fájdalom a keddi menü

Az ízületi problémákkal élők kedden reggel is végtagfájdalmakkal ébredhetnek, egy rövid reggeli torna azonban sokat segíthet. Emellett sokan migrént is tapasztalhatnak – és mivel ez tartósan fennáll majd, az érintettek egész napjára negatívan hathat. Fáradtságérzet, tompaság és koncentrálási nehézségek is fellépnek. Ezenkívül a gyulladásos tünetek erősödésére szintén számíthatunk, súlyosbodhatnak tehát egyebek mellett a reumatikus panaszok is.

A sok felhő és a szél miatt pár fokkal alacsonyabb lesz az érzett hőmérséklet a mért értékeknél, az esernyőket pedig célszerű kéznél tartani. A kinti programok során réteges öltözet javasolt, változékony időre kell készülni.

