Humánmeteo: rapid frontváltás okoz panaszokat

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint gyenge frontokkal terhelt időszak kezdődik. Pénteken egy melegfront érezteti országszerte hatását. A felhősebb idő a közérzeten is ront, de emellett még számos, időnként erős panasz is felléphet.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! Megint csak pár nap volt a viszonylag kedvezőbb humánmeteorológiai helyzet! Ez a hétvége hasonló lesz az előzőhöz, de tartósabb terhelést fog hozni az egymást követő frontokkal. Frontok és viharos szél a hétvégére! Segítség a frontérzékenyeknek! Ezt mutatja be a meteogyógyász! (X)

A fronthatás kezdetben gyengébb lesz, majd egyre erősebbé válik. Eleinte előbukkan a nap, majd délután már a felhőké lesz a főszerep. Az idő előrehaladtával egyre többen tapasztalhatnak migrénes fejfájást, melyet az élénk, olykor erős szél is súlyosbíthat. Álmatlanság, alvászavarok, nyugtalanság, ingerlékenység is jelentkezhet, jelentősen csökkenhet a koncentrálóképesség, valamint felerősödhetnek a különféle gyulladásos panaszok is.

Az elkövetkező napokban gyors frontváltások okozhatnak kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

A melegfrontot követően 24 órán belül egy újabb, ezúttal hidegfront érkezése várható. Az extrém változékonyság rendkívüli terhelést jelent, ezért javasolt, hogy a lehetőségekhez mérten próbálj sokat pihenni. Ami az allergiásokat illeti, az enyhe idő hatására tovább emelkedhet a mogyoró pollenkoncentrációja a levegőben, de a ciprusfélék és az éger pollenje is jelen van. A csapadék hatására azonban csökken az elkövetkező napokban a levegő pollentartalma.

