Humánmeteo: panaszokat okoz a nagy hőingás

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint átmenetileg kissé javul az élettani helyzet, de most is viszonylag sokan vannak olyanok, akiknek rendszeresen jelentkeznek panaszai. Kedden frontmentes időre számíthatunk, és a napsütés is javít valamennyit a közérzeten. Jellemző lehet ugyanakkor, hogy az ízületi bántalmakkal élők nehezebben ébredhetnek, őket viseli meg legjobban a hajnali hideg. A végtagok melegen tartása enyhíthet a fájdalmakon, de egy meleg fürdő is jó hatással bír.

Az időjárás-érzékenyek számára mérsékelten nehéz ez az időszak, a legtöbb panaszt a nagy napi hőingás okozhatja. Ha többször ingadozik a vérnyomása, múló rosszullétekkel és időnként szédüléssel küzd, ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából!

A viszonylag nagy napi hőingás vérnyomás-ingadozást okozhat az arra hajlamosak körében. Ezen felül a fejfájásos tünetek sem szűnnek meg teljesen, ezen belül is a görcsös típusú fájdalmak fokozódására lehet számítani. A folyadékpótlás segíthet enyhíteni, de teljesen nem szünteti meg a panaszokat.

Kedden a nagy hőingás és a szél is kellemetlen fejfájást okozhat. Fotó: Getty Images

A helyenként megélénkülő szél csökkenti a hőérzetet, illetve sokaknál ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki. Emellett szintén fokozhatja a fejfájást. Ami az allergiásokat illeti, jelenleg főként a parlagfű okozhat tüneteket. Az érintettek számára javasolt, hogy lehetőség szerint kerüljék most a kültéri tevékenységeket.

