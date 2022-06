Humánmeteo: panaszokat okoz a meleg

Hazánkban szombaton délelőtt a napsütés mellett gomolyfelhők is lesznek az égen, de ezekből csapadék nem valószínű. Délután a napsütést továbbra is zavarhatják gomolyfelhők, ezekből nagyobb eséllyel a középső tájakon alakulhatnak ki záporok. A szél napközben élénk északi lesz. Hajnalban 12, 17 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24, 30 fok között alakul. Késő este 17, 22 fok lesz. Szombaton fronthatás nem érvényesül, de még mindig jelentkezhetnek enyhébb kettősfronti tünetek. Vérnyomás-ingadozás és átmeneti rosszullét is felléphet, a tünetek a középső tájakon lehetnek intenzívebbek. A szeles időre érzékenyek fejfájást tapasztalhatnak. A hőérzetet rontja a szél, emiatt a komfortérzet is ingadozhat. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Extrém UV-sugárzás