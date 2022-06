Humánmeteo: panaszokat okoz a fülledt idő

A reggeli rosszullétek, az egyes élelmiszerektől való undor, vagy éppen a kívánósság jelentősen megnehezítheti, hogy várandósan is egészségesen, kiegyensúlyozottan táplálkozzunk. De még ha sikerül is ez a bravúr, akkor is előfordulhat, hogy az anya nem visz be eleget néhány fontos tápanyagból. Ezért kell ilyenkor plusz vitaminokkal, nyomelemekkel támogatni a testünket: így pótolhatjuk a hiányokat, és segíthetjük a szervezetünk működését, valamint a kisbaba növekedését, fejlődését.