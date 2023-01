Humánmeteo: nyűgösen, fejfájással várjuk a szilvesztert

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Az időjárás-érzékenyek szervezete az átlagosnál nehezebben viseli a téli enyhe időt. Ha ön is koncentrálási panaszokat tapasztal, alvásproblémákkal küzd, netán migrénes, ön is érintett lehet. Utolérhetetlen emberek lehetünk – nem is gondolná, mennyi bölcsesség van ebben. Nézze meg meteogyógyász szilveszteri videóját. (x)