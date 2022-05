Humánmeteo: nőhet a balesetveszély szombaton

Szombaton az összetett időjárási helyzet miatt hideg- és melegfront jellegű hatásra is számíthatnak az érzékenyek. A nyugati és az északi tájakon élőknél jelentkezhetnek a legerősebben a tünetek. Viszonylag sok lesz felettünk a felhő, és lehet csapadékra is számítunk. A változékonyság egész nap jellemző lesz. A változékony időben fellépő negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Tompulnak a reflexek, nő a balesetveszély. Fotó: Getty Images

Nyűgösek, ingerlékenyek lehetünk

Az arra hajlamosaknál migrén is felléphet, főként az Alföld déli részén élők körében. Ha mi is érintettek vagyunk, akkor egész nap kerüljük az alkohol és a csokoládé fogyasztását. A gyulladásos panaszaink, például az ízületi gyulladások is erősödhetnek. A felhősebb idő nyűgösséget, ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat, a kisgyermekek körében is. Ezen a napon fokozott türelemre lesz szükség feléjük, miközben a szülők is ingerlékenyebben lehetnek a szokásosnál.

Fáradtság és tompaság növeli a balesetveszélyt

A napokban gyakorivá váltak az alvászavarok, és szombatra virradóan is nehezen ébredhetünk. Napközben a fáradtság és tompaság lesz jellemző. A csökkent koncentrálóképesség az egész napra rányomhatja a bélyegét, ezen pedig egyes tájakon az egyre felhősebb, szürke idő sem segít.

A közlekedők biztonságát a csökkent figyelem és a szétszórtság veszélyezteti, de helyenként vizes útszakaszok is előfordulhatnak. Vezessünk óvatosan!