Humánmeteo: nem javít a hangulaton a csütörtöki idő

Csütörtökön kezdetben front nem fejti ki hatását, de sokaknál most is kettősfront jellegű tünetek léphetnek fel, a nap második felében ráadásul már ki is alakul egy front. Sokan lehetnek lehangoltak, kedvetlenek, gyakori panasz lesz a rosszullét és a vérnyomás-ingadozás. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az egyre hidegebb időben többféle tünet is felerősödhet.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: A január végi időszak általában több okból is fokozottan megterhelő a szervezetünk számára! Idén viszont kifejezetten kritikus meteogyógyászati® helyzet alakult ki. Mi veszélyezteti most a szervezetét? Értékelje állapotát, most nagyon fontos! Ebben segít a meteogyógyász. (x)

Borongós, nyirkos, helyenként csapadékos idő várható, illetve már a hőmérséklet is országosan alacsony lesz. A megterhelő helyzet már napok óta tart, és most sem várható, hogy mérséklődnek a panaszok, akár a hideg-, akár a melegfrontra vagyunk érzékenyek. Már a reggeli óráktól nagy eséllyel jelentkezhet fejfájás, migrén, és az éjjel tapasztalt esetleges álmatlanság is nehéz perceket, vagy akár órákat okozhat.

Többféle panasz felerősödhet csütörtökön. Fotó: Getty Images

A kedvetlenség, illetve a lehangoltság azonban még akkor is előfordulhat, ha nem tartozunk a kifejezetten frontokra érzékenyek csoportjába, hiszen most markáns változások zajlanak a légkörben, a magas légrétegekben. A vérnyomásunk szintén ingadozhat, a keringési panaszok pedig egészen a jövő hét elejéig fennállhatnak, némileg fokozódhatnak is. Napközben fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg tiszta víz formájában. A túl zsíros és fűszeres fogások most kerülendők. Növeljük meg a C-vitamin bevitelt is, mert egyre nagyobb terhelés éri az immunrendszert.

Az ingerlékeny, türelmetlen és figyelmetlen sofőrök növelik a balesetveszélyt, mindenképpen vezessünk a megszokottnál lassabban! A megnyúlt reflexidő miatt még tovább növekszik a balesetveszély, fokozott körültekintés javasolt.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!