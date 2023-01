Humánmeteo: nem csak a macskajaj miatt fájhat a fejünk

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Az időjárás-érzékenyek az újévet is panaszokkal kezdhetik. Ha ön is migrént tapasztal, aluszékony, erősödnek a gyulladásos tünetei, netán migrénes, ön is érintett lehet! Mi kell, hogy tényleg boldog új évünk legyen? Fogadja meg a meteogyógyász tanácsait! (x)