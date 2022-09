Humánmeteo: nehéz napjuk lesz a kismamáknak

Pénteken hidegfronti hatást tapasztalhatunk. Gyakori lehet a görcsös fejfájás, emellett ingadozhat a vérnyomás, és sokaknál rosszullét is jelentkezhet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a következő napokban nagyon szenvednek majd a frontérzékenyek.

Csoda lenne, ha nem fájna a fejünk

Pénteken tovább tart a frontokkal tűzdelt, megterhelő időszak. Ezúttal egy hidegfront érezteti hatását, egyre erősödő intenzitással. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, amelyet még tovább fokozhat az élénk, erősödő szél. A hirtelen változás megterhelő lehet a szervezetünk számára. Különösen a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők, illetve a vérnyomáspanaszokkal élők tapasztalhatnak kellemetlen humánmeteorológiai tüneteket.

Nehéz napjuk lesz a kismamáknak, erőteljes görcsökre kell készülniük. Fotó: Getty Images

Görcsöket hoz a lehűlés

Többfokos lehűlés kezdődik, emiatt pedig estétől az ízületi bántalmakkal élőknél is egyre erősebben jelentkezhetnek a tipikus panaszok. Jelentősen fokozódik a görcshajlam is, így a kismamáknak is erőteljes görcsökre kell készülniük. A helyzetre való tekintettel ajánlott kerülni a megerőltető tevékenységeket. A következő napokban jelentkező problémák tartós fennállásával kell számolnunk, ugyanis hideg levegő áramlik térségünkbe. A szervezetünk védekezőképessége gyengülhet, ezért fordítsunk fokozottabb figyelmet immunrendszerünk egészséges működésének támogatására.

