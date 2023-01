Humánmeteo: napokig tarthat a rosszullét

Hétfőn ismét kettősfronti hatás érvényesül, főként az ízületesek és a fejfájósok számítsanak panaszaik további erősödésére. Most tehát ismét tartós fejfájásra számíthatunk, akár a meleg-, akár a hidegfrontra vagyunk érzékenyek, mindez pedig általános közérzetére is negatívan hathat. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint most a napokig tartó fronthatás fog extrém igénybevételt okozni.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Az időjárás-érzékenyek a kettősfrontban halmozott terheléssel találkozhatnak, sokféle panasz felléphet. Ha önnél is fejfájás jelentkezik, gyakori rosszullétek vagy megmagyarázhatatlan idegesség gyötrik, ön is érintett lehet. Tragikusan kezdődik ez a hét is a frontérzékenyek számára, de a segítségről is beszél mai videójában a meteogyógyász. (x)

Nem csak reggel lesznek fájdalmaink

Amennyiben hajlamosak vagyunk az ízületi bántalmakra, akkor nemcsak reggel, hanem napközben is egyre inkább arra számíthatunk, hogy tüneteink fokozódnak – főként akkor, ha kopásos eredetűek a panaszaink. A vérnyomáspanaszok sem mérséklődnek, sőt: még az eddigieknél is gyakoribbá válhatnak.

Főként az ízületesek és a fejfájósok számíthatnak panaszaik erősödésére. Fotó: Getty Images

Nyugtalanság is felléphet

A borongós időben ráadásul pedig kedvetlenek, nyugtalanok is lehetünk. A komfortérzeten az egyre hidegebb, nyirkosabb idő is ront, a hőérzet pedig pár fokkal a mért értékeknél is alacsonyabban alakulhat.

