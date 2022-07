Humánmeteo: nagyon rosszul indul a hét

A korábbi napokban tapasztalt változékonyság még nagyban meghatározza a napi élettani helyzetet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hőterhelés helyett a szeles, változékony idő okoz terhelést. Az érzékenyek körében még mindig előfordul görcsös fejfájás, illetve izomgörcsök is, utóbbi inkább csak délelőtt lesz jellemző. Amennyiben az érintettek közé tartozunk, fogyasszunk több folyadékot a nap folyamán. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, rosszullét jelentkezhet. A közérzetünk minden bizonnyal estétől csak átmenetileg kezd javulni, jelentősen nem mérséklődnek a tünetek.

Az ízületi panaszok is felerősödhetnek, ezekre a reggeli órákban van nagyobb esély. Az élénk szél által érintett tájakon nyugtalanok, ingerlékenyek lehetünk, könnyen elveszíthetjük a türelmünket akár egy-egy kisebb probléma kapcsán is. Ez a hirtelen jött, és egyben tartós időjárás-változás kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat. Jó hír viszont a kevésbé frotérzékenyeknek, hogy a felfrissült időben javul a koncentrálóképesség, ennek következtében a teljesítőképességünk is jobb lesz.

Fejfájósan indul a hét. Fotó: Getty Images

A szél a közlekedést is zavarhatja

Az allergiások tünetei csak kissé erősödhetnek, ez főként a pázsitfűfélékre érzékenyeket érinti. Az allergiások mossák gyakran a függönyöket, illetve próbálják elkerülni parkos, erdős részeket. A tejtermékek fogyasztása sem javasolt ebben az időszakban.

A közlekedés során napközben többfelé az élénk, erős szél lehet zavaró nemcsak a kerékpáros és a gyalogos közlekedést akadályozza, hanem a járművek menetstabilitását is csökkenti. A reflexek javulnak, a napsütés viszont alacsony napállás idején elvakíthat minket – viseljünk napszemüveget a közlekedés során!