Humánmeteo: nagy változást hoz a hidegfront

Szombaton a nap második felében egy hidegfront éri el térségünket. Délkeleten azonban továbbra is az elviselhetetlen hőség lesz az uralkodó. Egyelőre tehát csupán a Kisalföldön frissül fel az idő, máshol folytatódik a kánikula, sőt, egyes helyeken még erősebbé válik. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hőséget lezáró hidegfront önmagában is megterhelő lenne, nemhogy így, a nagy meleg jelentette, már egyébként is extrém igénybevétel után.

Az időjárás-érzékenyek nehezen viselik a hőséget is, illetve az azt lezáró hidegfront is - a markáns változás mindenkinek megterhelő lehet. Ha ön is tapasztal rosszulléteket, keringési panaszokat, hangulatingadozást, akkor ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából!

A nagyvárosokban a hajnali órákban sem frissül fel a levegő, a folyamatos terhelés rendkívül igénybe veszi még az alapvetően egészséges szervezetet is. Különösen veszélyeztetettek a szívbetegek, az idősek és a vérnyomáspanaszokkal élők. A forróság mellett helyenként a nagy hőingás is megterhelő lehet. Gyakori panasz most az alvászavar, fejfájás, fáradtság, tompaság. A koncentrálóképesség jelentősen csökken ebben a humánmeteorológiai helyzetben, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk a megszokottnál.

A hidegfront újabb megterhelést ró a kánikula által egyébként is megviselt szervezetre. Fotó: Getty Images

Napközben nyugaton, illetve estétől máshol is a növekvő fülledtség hatására légzési nehézségek jelentkezhetnek, zivatarok területén pedig romolhat az asztmások állapota. Délutántól északnyugaton már a görcsös panaszok erősödhetnek fel, hidegfronti hatás kezdődik, ami a következő napok humánmeteorológiai helyzetét is meghatározza majd. A hőség egy ideig nem tér vissza.