Humánmeteo: most is fájhat a feje az időjárástól

Pénteken egy gyenge hidegfront halad át hazánk felett. A nap elején inkább még csak a Dunántúlon, később máshol is jelentkezhetnek panaszai, amennyiben erre érzékeny. Ebben az esetben fokozódhat a görcshajlama, ami nem csak izom- és hasi görcsök, hanem fejfájás formájában is jelentkezhet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hőterhelés megszűnik, de a front mögött sem lesz panaszmentes az élettani helyzet.

Ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet

A középső országrészben és a Dunántúlon ezek a tünetek még intenzívebbek lehetnek, és mellettük még ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet. Habár a 30 fokos meleg átmenetileg mindenhol megszűnik, most is növelje meg a folyadékbevitelt, lehetőleg tiszta vizet (akár csapvizet) fogyasszon.

Szívbetegek kerüljék a megterhelő tevékenységeket. Fotó: Getty Images

A szívbetegek állapotában szintén előfordulhat romlás, esetükben pihenés, a megterhelő tevékenységek kerülése javasolt. Ebben a változékony időszakban az immunrendszere is legyengülhet, éppen ezért ügyeljen a napi elegendő mennyiségű vitamin bevitelére. A front előtt a fellépő fülledtség is megterhelő lehet. A kialakuló zivatarok területén az asztmások állapotuk romlására számíthatnak, nekik is sok pihenés ajánlott.

A szabadban sokfelé csökken a komfortérzet, illetve az érzett hőmérséklete is a mért értékek alatt alakulhat. Különösen a Kisalföldön fontos az előző napokhoz képest vastagabb öltözet, habár nagy lehűlés nem várható.

Az UV-sugárzás időben és térben is változékonyan alakul, de a leégés veszélye a tartósabban napos időszakokban továbbra is fennáll!