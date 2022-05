Humánmeteo: migrénes idő várható

Kedden frontmentes nap vár ránk, az ország nagyobb részén megszűnnek a záporok, zivatarok is. Csökken a fülledtség, javul az idő, és a hőmérséklet is emelkedik kissé. A melegedés nem áll meg egy nap után, egészen a hétvégéig egyre melegebb időre és egyre több tünetre kell felkészülni. Az ilyenkor tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megviselhet a melegedés

A magasban és a talajon is melegedés zajlik, ezért a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében alvászavarok, álmatlanság, napközben pedig tompaság, koncentrálási problémák léphetnek fel. A nap folyamán élénkítésre van szükség, de a koffeintartalmú italok kerülendők ebben az időszakban.

Migrén is gyötörhet kedden. Fotó: Getty Images

Egyeseknél migrén, akár erősebb migrén is jelentkezhet, a következő napokban pedig még erősödhetnek is a tünetek. Ha erre hajlamosa, akkor sajnos arra is számítson, hogy esténként nem feltétlenül csökken a migrén intenzitása, vagy akár napon belül is ingadozhat az erőssége.

A napfényes, nyugodt idő sokat javíthat a hangulaton, de a nyári hőmérsékletek mellett csökken a munkavégző-képesség, és a legnagyobb melegedéssel járó órákban akár rosszullét is felléphet. A megterhelő fizikai munkát, a ház körüli tevékenységeket ajánlatos inkább a kora reggeli vagy a késő délutáni órákra időzíteni, ilyenkor pedig a séta is jobban esik. Jó hír, hogy a fülledtségre érzékenyek panaszai átmenetileg mérséklődnek. A következő napokban tartósnak bizonyul a meleg, térjünk át a kímélő étrendre, fogyasszunk sok zöldség- és gyümölcsfélét, de próbáljuk kerülni a puffasztó ételeket.

Jót tesz a közérzetének, ha mozog kicsit a friss levegőn, végre kisebb a fülledtség. A hőérzet alapvetően kellemes, napon pedig több fokkal a mért értékek felett alakulhat!

Az UV-sugárzás sokfelé eléri az erős fokozatot. A káros sugarak ellen magas faktorszámú fényvédő szerekkel védekezzünk, a kisgyerekek és az érzékenyek használjanak legalább 40-es faktorszámú krémeket! Védjük a bőrünket világos színű, könnyű ruházattal is, valamint viseljünk kalapot, napszemüveget!

A pollenkoncentráció tovább emelkedik, jelenleg a pázsitfűfélék, a kőris és a platán okozzák a legtöbb panaszt. Az allergiások lehetőleg kerüljék a réteket, a gondozatlan parkokat, a szellőztetést időzítsék a kora reggeli vagy késő esti órákra!