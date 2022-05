Humánmeteo: migrén rontja el a vasárnapot

Vasárnap nem érkezik markáns front hazánk fölé, azonban az összetett légköri helyzet hatására a korábban már tapasztalt panaszok mellett újabbak is megjelenhetnek. Kissé tovább melegszik az idő, ezzel együtt több felhő is lesz az égen. Elsősorban nyugaton és délen csapadék is előfordulhat. A fokozódó fülledtség lesz az, ami a legtöbb problémát okozza. Az összetett légköri helyzetben fellépő tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén rontja el a vasárnapot. Fotó: Getty Images

Amennyiben fejfájással, migrénnel szoktunk küzdeni egy-egy összetettebb helyzetben, akkor most is nagy az esélye, hogy ilyen panaszaink lesznek. Különösen a nap második felében, és a magasabb páratartalmú vidékeken lehet ez gyakori. Emellett a délelőtti gyors melegedés idején rosszullétet, szédülést, esetleg mellkasi panaszokat is tapasztalhatunk, délután viszont ezek a problémák inkább csak délen és nyugaton lesznek jellemzők.

Védjük bőrünket, szemünket

A kinti programok során inkább délen lehet szükség az esernyőkre a helyi záporok miatt. A hőmérséklet és a hőérzet is a kellemes tartományban alakul, a majálisoknak, kirándulásoknak kedveznek a feltételek. A déli órákban huzamosabb napon tartózkodás esetén mindenképpen használjunk 20-30-as faktorszámú fényvédő szereket. Ne feledkezzünk meg a szemünk védelméről sem, viseljünk bevizsgált napszemüveget!