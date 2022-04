Humánmeteo: migrén rontja el a napunkat

Pénteken nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, így a frontérzékenyek most valamennyire megkönnyebbülhetnek. Nem lesz azonban minden felhőtlen a fokozottan érzékenyeknek. A fontátvonulás okozta igénybevétel miatt jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A fejfájósok közül a migrénesek lesznek a legnehezebb helyzetben. Fotó: Getty Images

Keringési zavar és fejfájás gyötör minket

Megszűnnek az elmúlt napokra jellemző görcsök, illetve az emésztési panaszok is, sokak közérzete tehát valamennyire javulhat. A keringési problémák azonban még mindig egész nap fennállhatnak, és ez a következő napokra is igaz lehet. A fejfájósok közül a migrénesek lesznek a legnehezebb helyzetben. Jellemző tünet lehet továbbá a fáradékonyság és a dekoncentráltság is, amelyek miatt jelentősen csökkenhet a teljesítőképesség, a hangulata pedig romolhat.

Ügyeljünk a fényvédelemre

Pénteken a déli órákban már az erős UV-sugárzásra is gondolnunk kell. Amennyiben érzékenyek, illetve nagyon fehér bőrűek vagyunk, akkor 11 és 16 óra között csak fényvédő szerek használata mellett tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert akár 10 perc alatt is megpirulhatunk. A gyerekek védelmére is fokozottan ügyeljünk: nekik a 30-as faktorszámú naptejek használata javasolt, a szeme épségének megőrzése céljából pedig napszemüveg viselése ajánlott.

A pollenek közül jelenleg a platán és a nyírfa okozza a legintenzívebb tüneteket. Az allergiások kerüljék az erdős, parkos vidékeket, és a szokásosnál gyakrabban mossanak hajat.