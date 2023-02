Humánmeteo: melegfront keserítheti meg a péntekünket

Pénteken az előző naphoz hasonlóan egy melegfront érezteti hatását. A felhős idő a közérzeten is ront, de emellett még számos, időnként erős panasz is felléphet. A fronthatás országszerte jellemző lesz. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a már meglévő tünetek tovább erősödhetnek, a hétvégén pedig újak is felléphetnek.

Sokan, az idő előre haladtával egyre többen tapasztalhatnak migrénes fejfájást, melyet az élénk, olykor erős szél még tovább fokoz. Álmatlanság, alvászavarok, nyugtalanság is jelentkezhet, jelentősen csökkenhet a koncentrálóképességünk, valamint felerősödhetnek a különféle gyulladásos panaszok is. Az élénk, erős légmozgás hatására ingerlékenységet, ok nélküli feszültséget is tapasztalhatunk. Délután a felhősebb idő kissé kedvetlenebbé is teheti az érzékenyebbeket. Előző nap is melegfront hatott a szervezetünkre, most növekszik az igénybevétel, majd 24 órán belül egy hidegfront érkezése várható. Ez az extrém változékonyság rendkívüli terhelést jelent, ezért próbáljunk pihenni, minden szabad percében kíméljük magunkat. Az alvásra is ajánlott nagy gondot fordítani, habár most nagy eséllyel alvászavarokkal is küzdhet.

Alvászavarok és migrén is jelentkezhet az időjárás hatására. Fotó: Getty Images

Az enyhe idő hatására tovább emelkedhet a mogyoró pollenkoncentrációja, a ciprus és tiszafaféléknek már magas, a kőrisnek pedig már közepes mennyiségű virágpora van a levegőben. Az allergiások mérsékelt tünetekkel számoljanak, de a csapadák után csökkenhet a pollenkoncentráció.

