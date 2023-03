Humánmeteo: megvisel az intenzív hőingás

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint pár nap nyugodt idő jön, de a fokozottan időjárás-érzékenyeknek most is lehetnek panaszaik. Péteken frontmentes, a legtöbb helyen napos időre számíthatunk. Reggel többfelé erősebben lehűl a levegő, délután viszont már kellemesen alakul a hőérzet. A gyors melegedés sokaknál okozhat kellemetlenségeket.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! A szeles idő továbbra is sok kellemetlenséget okoz. Az idegrendszeri terhelések mellett számolni kell a felkavart por szervezeti hatásaival is. A rendkívüli porviharok veszélyei! Ez történik a szervezetünkben! Elmagyarázza a meteogyógyász! (X)

Reggel országszerte amiatt jelentkezhetnek még panaszok, hogy többfelé erősebben lehűl a levegő, ami az ízületi bántalmakkal élők komfortérzetén ronthat. Délután viszont kora tavaszi meleg lesz, és inkább ez okozhat majd panaszokat. A kifejezetten nagy hőingás vérnyomás-ingadozást eredményezhet, és a tünetek még a következő napokban is gyakran előjöhetnek. Alig pár órán belül akár a 15 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet-különbség.

A nagy hőingás kellemetlen panaszokat okozhat pénteken. Fotó: Getty Images

A fejfájás most egy napig mérsékeltebb lehet, de az arra fokozottan hajlamosaknál most is fokozódó fájdalmakkal kell számolni. Emiatt az alvás minősége is rosszabb lehet, ami a másnapra is rányomhatja a bélyegét. Ami a szabadtéri tevékenységeket illeti, a korai órákban a fagyok miatt fontos a kellően meleg, réteges öltözék. Napközben már javul a hőérzet, de szükség lesz kabátra.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!