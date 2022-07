Humánmeteo: megvisel a tartós meleg

A pénteki időjárási helyzetre is a hőség lesz jellemző. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az újabb hőhullám extrém terhelést jelent. A Dunántúlon és északon egy közelben tartózkodó, erejét vesztett hidegfront hatására némiképp mérséklődik a forróság, és bár péntekre virradó éjjel még mindig alvászavarokkal küzdhetünk, napközben már valamelyest csökkennek a korábban szintén gyakori keringési panaszok. A hőség mérséklődésével együtt növekszik a görcshajlam, illetve görcsös fejfájást is tapasztalhat, aki arra fokozottan érzékeny. Összességében mégis kedvező változásra számíthatnak az érintett területeken élők a humánmeteorológiai helyzetben, mindazonáltal a hétvégén már nem lesz észrevehető a hidegfront okozta enyhülés.

Az ország nagyobb részén továbbra is a tartós meleg jellemzi a napot. Általánosak az alvászavarok, a fejfájás, a fáradtság, tompaság. Csökkenhet a koncentrálóképességünk, könnyen türelmetlenné, ingerlékennyé válhatunk. Nagyon fontos, hogy a déli órákban tartózkodjunk hűvös helyen, a nyílászárók bezárása mellett sötétítsük is be a lakást, mert máskülönben nagyon gyorsan átmelegszik még akkor is, ha éjjel valamennyire sikerült lehűteni. A nehéz fizikai munkát lehetőség szerint most kerüljük a nap folyamán.

Szerdától harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nélkülözhetetlen az izzadás során elvesztett folyadék pótlás is: ásványvíz, gyümölcstea, limonádé a legjobb választás, a cukros üdítők és az alkoholos italok ilyenkor kerülendők. Étkezés során is a könnyű ételeket, gyümölcsleveseket, salátákat részesítsük előnyben, a zsíros, fűszeres fogások nagyon megterhelik a gyomrot. Az ásványi sókat is pótolni kell, ez is megoldható ásványvízzel, valamint az ételek mértékletes sózásával is.

A szabadtéri tevékenységek során fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye, ezért viseljünk világos színű, szellős ruházatot, valamint kalapot, napszemüveget. Kisgyermeket, csecsemőt tilos a napra vinni. A legmelegebb órákban kerüljük a fizikai aktivitást! Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz 10 és 16 óra között, akár pár perc alatt is komoly leégést szenvedhetünk. Használjunk tehát legalább 30-as, 40-es faktorszámú fényvédőszert, az újrakrémezést pedig rendszeresen ismételjük meg, különösen fürdőzést követően.