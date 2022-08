Humánmeteo: megvisel a hétfői hidegfront

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az utóbbi időszakban tapasztalt frontmentes idő sem kedvez a frontérzékenyeknek, ugyanis a légkörben továbbra is zajlanak változások, amelyeket akár erősebben is megérezhetünk. Hétfőn ráadásul gyenge hidegfront fejt ki hatást szervezetünkre, amely ugyan nem lesz markáns, de kellemetlen tüneteket okozhat az arra érzékenyebbek körében. Elsősorban izom- és hasi görcsök jelentkezhetek, de görcsös típusú fejfájás is felléphet, amelyet a megélénkülő szél is átmenetileg fokozhat.

Jó hír, hogy kipihentebben ébredhetünk, a napok óta tartó alvászavarok háttérbe szorulnak. A vérnyomás főleg a nap első felében és kora délután ingadozhat, estére várhatóan mérséklődnek ezek a tünetek. A szokatlan meleg az ország keleti részén is elkezd mérséklődni, a változékonyság hatására gyorsan ingadozhat a hőérzet. A helyenkénti csapadék, majd a pár fokkal hűvösebb levegő hatására felerősödhetnek még napközben is az ízületi panaszok.

Hétfőn gyenge hidegfronti hatás okozhat sokaknál kellemetlen fejfájást. Fotó: Getty Images

Az élénk szél által érintett tájakon élők nyugtalanabbnak, ingerlékenyebbnek érezhetik magukat a megszokottnál. Az időjárás-változás kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat. A szabadban ingadozó lesz a hőérzet, a szórványosan előforduló csapadék miatt pedig az esernyőkre is szükség lehet. A megerősödő szél is ronthat a komfortérzetünkön.

