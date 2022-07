Humánmeteo: megterhelő lesz a szeles idő

Reggel hűvös időre számíthatunk, a viszonylag alacsony hőmérséklet pedig többeknél okozhat kellemetlen panaszokat. A kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élőknél nehezen indul a nap, felerősödhetnek a végtagfájdalmaik. Ilyen esetben reggel egy kímélő, nem megerőltető tornával érdemes kezdeni a napot. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hőterhelés helyett a szeles, változékony idő okoz terhelést.

Napközben a pénteken tapasztalt görcsös panaszok mindenhol fokozatosan megszűnnek, de a nap első felében a fokozottan érzékenyeknél átmenetileg erősek lehetnek. A napsütés hatására melegszik a levegő, nagy lesz tehát a napi hőingás. Ez elsősorban az időseket és a vérnyomás-panaszokkal élők, valamint a szívbetegek szervezetét terhelheti meg. Az érintettek próbálják kerülni a stresszes helyzeteket, kíméljék magukat lehetőség szerint.

Megterhelő idő jön

Az országszerte élénk, erős szél hatására görcsös típusú fejfájás jelentkezhet, a legintenzívebben a Dunántúlon és a középső tájakon élők körében. Az erős légmozgás ingerlékenységet, nyugtalanságot is okozhat, türelmetlenebbek lehetünk a gyerekekkel is, akik pedig elevenebbek, és egyben nyűgösebbek is sokszor ebben a helyzetben.

A fokozottan érzékenyeknél jelentkezhet görcsös fejfájás. Fotó: Getty Images

A szabadtéri tevékenységeket is zavarhatja a szél. Nem lesz ugyan hideg, de a változékony, időnként felhősebb időben ennek hatására gyorsan ingadozhat az érzett hőmérséklet is. A Dunántúlon a napsütés javíthatja a hangulatot, keleten azonban néhol még szükség lehet az esernyőkre.

A naposabb nyugati tájakon a déli órákban az UV-sugárzás általában nagyon erős lesz, helyenként megközelítheti az extrém fokozatot is. A gyerekek bőre különösen érzékeny, őket legalább 40-es erősségű napolajjal kenjük be, és hasonló óvatosság javasolt a fehérebb bőrűeknek is. Másoknál minimum 30-as faktorszámú UV-szűrős készítmények az ajánlottak. Keleten a változékonyabb időben gyorsan ingadozhat az UV értéke. A pollenterhelés némileg mérséklődik, de a pázsitfűfélékre vagy a csalánfélékre allergiásak most is tapasztalhat tüneteket.